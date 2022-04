Bilendi : forte hausse des résultats 2021 et nouvelles ambitions

(Boursier.com) — Bilendi a enregistré en 2021 un EBITDA de 9,5 ME, en progression de +51,8%, représentant une marge de 21,6% contre 18,4% en 2020 (+3,2 points). Le taux de marge d'EBITDA consolidé a bénéficié de l'intégration du mois de décembre de respondi. Hors respondi, le taux de marge d'EBITDA de Bilendi pour 2021 est supérieur à 20%. En proforma, comme si l'acquisition de respondi avait été réalisée au 1er janvier 2021, la marge d'EBITDA s'établit à 18,9% générant un potentiel d'appréciation de la rentabilité, avec l'objectif d'aligner dans les 24 prochains mois la marge d'EBITDA du périmètre respondi sur les niveaux historiques du Groupe.

Le résultat d'exploitation ressort à 5,8 ME, en hausse de +88%, soit 13,3% du chiffre d'affaires contre 9,1% en 2020 (+4,2 points). Il intègre une hausse des amortissements qui passent de 3,2 ME à 3,8 ME liés aux investissements et développements technologiques du groupe. Après comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net part du groupe s'établit à 4,8 ME, multiplié par 2,4 par rapport à 2020.

Fort d'une année réussie durant laquelle Bilendi a atteint, avec 2 ans d'avance les objectifs qu'il s'était fixé, et d'une confiance réaffirmée pour l'avenir, le groupe se fixe aujourd'hui l'ambition d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME avec une marge d'EBITDA comprise entre 20% et 25%, combinant développement organique et nouvelles acquisitions.