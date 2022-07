Bilendi : forte croissance confirmée

(Boursier.com) — La société Bilendi a réalisé au deuxième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 15,6 ME, en progression de +50,6% par rapport au deuxième trimestre 2021, inscrivant ainsi son 8ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. En proforma, comme si l'acquisition de Respondi AG avait été réalisée au 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires ressort en hausse de +10,2%.

L'activité à l'international (78% de l'activité) a une fois encore été au coeur de cette bonne dynamique, avec un chiffre d'affaires de 12,1 ME, en progression de +53,5%. En France (22% de l'activité), la croissance est restée soutenue, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 3,4 MEUR, en progression de +41,2%.

En cumul sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 29 ME, en hausse de +51,2% (+11,4% en pro-forma).

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un EBITDA de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.