Bilendi et respondi classés parmi les 3 meilleurs fournisseurs de panels en Allemagne, l'un des marchés les plus importants d'Europe

(Boursier.com) — Bilendi , un leader européen des technologies et des données pour les études, est fier d'annoncer qu'il se classe avec respondi AG (société rachetée par Bilendi en novembre 2021) parmi les meilleurs fournisseurs de panels en Allemagne. Le groupe Bilendi occupe ainsi 2 des 3 premières positions selon une enquête menée par le média allemand Marktforschung.de dédié au market research, auprès des acteurs les plus reconnus du marché.

Cette enquête, réalisée tous les 3 ans, a été menée entre 2021 et 2022 pour évaluer 23 fournisseurs de panels dont Bilendi et respondi. 444 professionnels du market research, toutes typologies confondues (instituts d'études, clients finaux, prestataires de services), ont participé à l'évaluation des sociétés de panel sur une base de critères définis, parmi lesquels : leur plus-value en matière de conseil, le rapport qualité-prix, la qualité des panels fournis, la qualité globale des prestations, la rapidité, la qualité de service, la fiabilité ainsi que l'innovation et la créativité.