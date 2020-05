Bilendi : en croissance au T1, le T2 sera plus difficile

(Boursier.com) — Bilendi affiche un chiffre d'affaires en croissance de 8,8% à 7,91 millions d'euros au premier trimestre, portée par l'international qui a bénéficié d'un niveau d'activité très soutenu à +14,2%. À périmètre comparable, la croissance s'établit à 7,8 % (+7,5% à taux de change constant).

La croissance du trimestre a quand même été impactée par les conséquences de la crise sanitaire sur le mois de mars, notamment en France, Belgique et Italie. Hors effet Covid-19, la croissance aurait été de 3 à 4% supplémentaire pour atteindre une croissance comprise entre 11 à 13% sur le trimestre.

Bilendi prévient que ses activités au second trimestre resteront affectées par le Covid-19 à des niveaux très différents selon les pays. La société anticipe sur le second trimestre un chiffre d'affaires en baisse de 10 à 15% et pense que la reprise d'activité sera progressive sur l'exercice avec un point bas en mai.

" La crise actuelle devrait renforcer le besoin d'études de marché avec la nécessité de comprendre un environnement bouleversé générant déjà un grand nombre d'études. Les secteurs de la santé et de l'opinion ont ainsi une activité particulièrement dynamique dans le contexte actuel. Enfin, l'évolution des modes de collecte dans le secteur des études liée à la crise sanitaire favorise le positionnement 100% digital ", commente Bilendi, en assurant que sa trajectoire de croissance sur les prochains exercices n'est pas remise en cause avec l'objectif réaffirmé d'atteindre 50 ME de chiffre d'affaires en 2023, avec une marge d'EBITDA comprise entre 20% et 25%.