Bilendi : dynamique au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au titre du 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires de Bilendi s'établit à 13,4 millions d'euros en progression de +52% (+50,6% à taux de change constant) par rapport à la même période de l'année 2021.

En proforma, comme si l'acquisition de respondi avait été réalisée au 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires est en progression de +13,7%.

L'activité à l'international a été le moteur de cette bonne dynamique, avec un chiffre d'affaires à 10,1 ME, en hausse de +54,9% (+16,3% en proforma). Il s'agit d'une nouvelle performance exceptionnelle, dans la continuité du 4e trimestre 2021 qui affichait une croissance déjà remarquable de +43,3%. En France, la dynamique de l'activité a également été excellente, avec un chiffre d'affaires qui augmente de 43,8% (+6,7% en proforma). Cette performance est d'autant plus notable, qu'elle s'apprécie sur une base comparable exigeante, avec une croissance forte de 25,3% au 1er trimestre 2021. Respondi, dont l'intégration est déjà très avancée, a largement contribué à cette solide trajectoire de performance de ce début d'année.

Objectifs à horizon 2026 réaffirmés

Au regard de ce début d'année réussi, Bilendi réaffirme avec confiance sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un Ebitda de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.