Bilendi : des ventes à +2% sur le dernier trimestre

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2023, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 14,2 ME, en hausse de +1,8% par rapport au troisième trimestre 2022.

Hors impact de change, la croissance ressort à +2%.

Fort de ce 3ème trimestre en croissance, Bilendi est confiant dans l'atteinte au second semestre 2023 d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle du 1er semestre 2023 et d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle par rapport à celle du premier semestre 2023.

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un EBITDA de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.