Bilendi : des solutions pour interroger les audiences de niche dans le monde

(Boursier.com) — Bilendi lance une nouvelle offre "Niche Sampling". Grâce aux milliers de critères de ciblage disponibles sur les réseaux sociaux, Bilendi est désormais capable de fournir un accès aux groupes cibles les plus spécifiques, tels que les cibles géolocalisées, les passagers de transports publics spécifiques, les patients atteints de maladies rares, les consommateurs de marques de luxe ou d'autres produits spécifiques, les activités sportives ou de niche, les cibles B2B... - en Europe et dans le monde entier. La motivation intrinsèque des participants à partager leur opinion sur des sujets qui leur tiennent à coeur permet d'obtenir des réponses fiables et authentiques.

Rappelons que Bilendi est connu pour offrir des access panels en ligne, dans 13 pays européens, ainsi que des services associés. En donnant accès à des cibles de niche, Bilendi complète son offre et est désormais aussi en mesure de cibler les audiences les plus spécifiques.