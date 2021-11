Bilendi : croissance maintenue au T3

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2021, la société de marketing en ligne Bilendi a enregistré un chiffre d'affaires de 9,9 ME, en progression de +23,2% (+21,3% en organique et à taux de change constant). Si l'on compare au troisième trimestre 2019, la croissance s'élève à +41,2%. L'activité à l'international affiche une fois encore une solide performance avec un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 ME, en hausse de +22,8% par rapport au troisième trimestre 2020. En France, l'activité a connu également une forte croissance avec un chiffre d'affaires consolidé de 2,2 ME, en hausse de +24,9%.

En cumul sur les neuf premiers mois de 2021, Bilendi réalise ainsi un chiffre d'affaires de 29 ME, en hausse de +25,7% (+24,5% en organique et à taux de change constant). La progression des 9 premiers mois est de +29,7% par comparaison à la même période en 2019.

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, et réitère son objectif d'atteindre, à l'horizon 2023, un chiffre d'affaires de 50 ME avec un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 10 à 12,5 ME.