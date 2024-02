Bilendi : croissance interne de +2,7% sur l'exercice

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2023, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 18,9 ME, en croissance de +4,2% et de +4,5% à taux de change constant, représentant la plus forte croissance trimestrielle de l'exercice.

En cumul sur l'année 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 62,7 ME, en croissance de +2% par rapport à 2022. A taux de change constant, la croissance ressort à +2,7%.

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un EBITDA de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.