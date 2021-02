Bilendi : croissance à deux chiffres sur le quatrième trimestre 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2020, Bilendi enregistre pour le 2ème trimestre consécutif une croissance à deux chiffres de son activité.

Le chiffre d'affaires de la période s'établit ainsi à 11 ME, en hausse de +10,3% et de +11,2% à taux de change constant par rapport au 4ème trimestre 2019.

Sur l'exercice 2020, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires de 34,1 Me en hausse de +5,4% et de +5,5% en croissance organique à taux de change constant.

Bilendi entend poursuivre sa stratégie offensive de croissance associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec, pour 2023, un objectif réaffirmé de chiffre d'affaires de 50 ME, et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 10 à 12,5 ME.