Bilendi confirme ses ambitions 2026

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires de 13,8 millions d'euros, en hausse de +3% par rapport au 1er trimestre 2022. Hors impact de change, la croissance ressort à +4,4%. Cette évolution de l'activité au 1er trimestre 2023 est d'autant plus notable qu'elle intègre un référentiel exigeant.

A l'international, l'activité est dynamique, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 10,6 ME, en progression de +5,5% (+7,4% à taux de change constant). En France, le chiffre d'affaires ressort à 3,2 ME, en léger recul de -4,5%.

Perspectives

Bilendi réaffirme ses objectifs à horizon 2026 accompagnés d'une stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées. L'ambition est d'atteindre, à l'horizon 2026, un chiffre d'affaires de 100 ME, et un Ebitda de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.