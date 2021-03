Bilendi : confirmation des perspectives 2023

Bilendi : confirmation des perspectives 2023









(Boursier.com) — En 2020, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires de 34,1 ME, en hausse de 5,4%, portée par une croissance forte, de +12,1%, au second semestre.

Au titre de l'exercice 2020, Bilendi enregistre un EBITDA de 6,3 ME, en progression de 5,9%.

Le résultat d'exploitation s'élève à 3,1 ME, soit -15%.

Le résultat net part du groupe ressort à 2 ME contre 2,2 ME.

Bilendi affiche une structure financière renforcée avec une trésorerie nette de 5,8 ME et des capitaux propres de 23,1 ME.

Bilendi a acquis début mars 2020 de 100% du capital de la société Humanizee SAS, détenant la plateforme Discussnow. Avec l'acquisition de DisscussNow, l'expert des conversations multicanal en temps réel, Bilendi se dote d'une technologie innovante en mode SaaS et Do It Yourself pour lui permettre d'entrer sur le marché des études qualitatives en plein essor, et au coeur des nouvelles tendances de marché des études online.

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'ambition d'atteindre à l'horizon 2023 un chiffre d'affaires de 50 ME et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit entre 10 ME et 12,5 ME.