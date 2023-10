Bilendi : chute du résultat net...

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2023, le chiffre d'affaires de Bilendi s'établit à 29,6 ME, en hausse de +0,8% à période comparable en 2022. Hors impact de change, le chiffre d'affaires est en croissance de +2%...

Au 1er semestre 2023, Bilendi enregistre un EBITDA de 3,6 ME, en baisse de 31,5% par rapport au S1 2022, représentant une marge d'EBITDA qui s'établit à 12,3%.

Cette évolution intègre les effets conjugués de la revalorisation des salaires intervenue en début d'année pour compenser l'inflation, des investissements marketing et du dimensionnement des équipes réalisés en vue de soutenir une croissance du marché qui était attendue plus favorable pour 2023 et des investissements humains afin de concevoir et mettre au point les innovations et l'enrichissement de l'offre dans le cadre de ses ambitions de croissance.

Après intégration des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 0,9 ME.

Le résultat net part du groupe ajusté s'établit à 0,3 ME vs. 1,8 ME...

Au second semestre 2023, Bilendi est confiant dans une croissance de son chiffre d'affaires associé à une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle par rapport au premier semestre 2023.

Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 ME, et un EBITDA de 20% à 25% du chiffre d'affaires, soit de 20 à 25 ME.