Bilendi : bondit après un bon début d'exercice

(Boursier.com) — Bilendi se distingue en cette fin de matinée avec un titre en hausse de 7,3% à 7,6 euros. Le leader européen de la conception et de la commercialisation de programmes de fidélisation sur Internet a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 8,8% à 7,91 millions d'euros au premier trimestre, portée par l'international qui a bénéficié d'un niveau d'activité très soutenu à +14,2%. À périmètre comparable, la croissance s'établit à 7,8% (+7,5% à taux de change constant).

Bilendi a averti que ses activités au second trimestre resteront affectées par le Covid-19 à des niveaux très différents selon les pays. La société anticipe sur le second trimestre un chiffre d'affaires en baisse de 10 à 15% et pense que la reprise d'activité sera progressive sur l'exercice avec un point bas en mai. Malgré la crise, le groupe estime que sa trajectoire de croissance sur les prochains exercices n'est pas remise en cause avec l'objectif réaffirmé d'atteindre 50 ME de chiffre d'affaires en 2023, avec une marge d'EBITDA comprise entre 20% et 25%.

Midcap Partners évoque une belle entame d'exercice et rappelle que le groupe dispose d'une trésorerie confortable et d'un BFR structurellement négatif, préservant le groupe de tout stres sur son bilan.