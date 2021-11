Bilendi : bien reçu

(Boursier.com) — Bilendi a réussi son examen de passage. Le titre de la société de marketing en ligne avance de 2,5% à 16,4 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 9,9 ME, en progression de +23,2% (+21,3% en organique et à taux de change constant). Le management a réitéré son objectif d'atteindre, à l'horizon 2023, un chiffre d'affaires de 50 ME avec un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 10 à 12,5 ME.

A la suite de cette annonce, Midcap Partners maintient son objectif de 18 euros ainsi que son conseil 'achat'. Compte tenu de la forte dynamique d'activité en cours, la cible des 50 ME sera atteinte de manière purement organique, selon le courtier. Le scénario du groupe peut désormais être jugé très conservateur au regard des caractéristiques de son marché extrêmement porteur et sur lequel sa stratégie d'innovation, d'exigence de qualité de service et de conquête commerciale offensive portent indéniablement leurs fruits.