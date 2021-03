Bilendi : acquisition de Discussnow

(Boursier.com) — Bilendi annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100% du capital de la société Humanizee SAS, détenant la plateforme Discussnow.

Discussnow est l'expert des conversations multicanal en temps réel. Co-fondée en 2019 par William Yattah, expert confirmé de l'univers des études online, Discussnow est une plateforme multicanal de conversation et d'analyse, qui propose aux acteurs du secteur du marketing et des études de nouvelles solutions pour échanger avec leurs clients et générer des insights activables.

Le prix de la transaction est confidentiel. L'acquisition sera financée intégralement en numéraire par utilisation de la trésorerie.