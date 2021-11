Bilendi : acquisition bien accueillie

(Boursier.com) — Bilendi s'adjuge 3,7% à 18,4 euros sur la place parisienne, les investisseurs saluant l'acquisition du groupe allemand respondi, acteur européen de la collecte de données pour les études de marché et l'un des acteurs référents des panels online en Europe. En 2021, respondi anticipe un chiffre d'affaires de 15 ME (+17%) et un EBIT de 1 ME.

Prenant acte de cette annonce, Midcap Partners revalorise le dossier de 18 à 25 euros tout en confirmant son conseil 'achat'. Le broker estime que l'opération, d'une forte logique industrielle, sera fortement relutive pour Bilendi. Elle accroît significativement son potentiel de croissance et son potentiel d'autofinancement à long terme.