Bilendi : 4ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres

(Boursier.com) — Au deuxième trimestre, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 10,3 ME en très forte progression de +43,9% (+42,6% en organique et à taux de change constant), inscrivant ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

En cumul sur le 1er semestre, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 ME en progression de +27% (+26,3% en organique et à taux de change constant).

Bilendi réitère son objectif d'atteindre, à l'horizon 2023, un chiffre d'affaires de 50 ME, et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 10 à 12,5 ME.