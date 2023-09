Bilan de l'épargne solidaire 2022 de la Carac avec Tikehau IM

(Boursier.com) — Précurseur de l'épargne solidaire en France depuis 2004, la Carac présente le dernier bilan de sa collecte annuelle 2022 d'un montant de 209.400 euros, avec l'appui de TIkehau IM. Une collecte effectuée par le biais du mécanisme solidaire en option dans plusieurs de ses offres d'assurance vie.

Ce soutien financier rend possible chaque année la réalisation des projets des 6 associations soutenues : Arc-En-Ciel, APF France handicap, Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France (ODP), Solidarités Nouvelles face au Chômage et de l'Unapei.

"Alors que la Carac, mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance, vient de dévoiler sa raison d'être et son engagement vers l'obtention du statut de mutuelle à mission à l'occasion de son centenaire en juin 2024, communiquer le montant de sa collecte annuelle 2022 d'épargne solidaire est un moment fort pour l'acteur mutualiste" commente l'établissement.

Michel Andignac, Directeur général de la Carac a déclaré : "Depuis son origine, notre mutuelle est résolument engagée. Les valeurs mutualistes de la Carac se traduisent par des actions concrètes notamment en matière d'épargne solidaire depuis plus de 20 ans. Son rôle sociétal et son engagement humain font la fierté au quotidien de ses élus, de ses collaborateurs et de ses partenaires".

Pierre Lara, Président de la Carac souligne : "Notre mutuelle, forte de son histoire séculaire issue des anciens combattants, est très attachée à ses valeurs de solidarité et d'entraide. Cette 18e collecte atteste de l'engagement que nos adhérents continuent de prendre à nos côtés en faveur de la finance solidaire afin de lutter contre l'exclusion et améliorer la cohésion sociale ".

1% des versements solidaires

Depuis le lancement de sa nouvelle gamme en 2021, c'est via les offres Carac Épargne Patrimoine , Carac Épargne Solidaire (proposant aussi une option Épargne Handicap) et Carac Epargne Protection que les adhérents de la mutuelle d'épargne retraite peuvent souscrire l'option solidaire.

1% de chacun des versements de leur épargne est prélevé puis abondé pour soutenir la cause qui leur tient à coeur parmi les 6 associations proposées.

Ces associations caritatives, soutenues dans la durée par le biais de l'épargne solidaire de la Carac, sont : Arc-En-Ciel, APF France handicap, Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'Œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France (l'ODP), Solidarités Nouvelles face au Chômage ainsi que l'Unapei.