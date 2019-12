Bilan 2019 : CGG en tête !

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — Si 2019 se termine de belle manière en bourse de Paris, sur un gain de 26% pour le CAC40, proche des 6.000 pts, et de +25% sur l'indice SBF120, certaines valeurs ont largement battu ces indices, le grand gagnant de l'année étant CGG. Le groupe parapétrolier a en effet grimpé de 153% sur l'ensemble de l'exercice grâce à une 'recovery' qui n'as cessé de se confirmer au fil des mois après un gros travail de remise en ordre réalisé en interne, sur fond de remontée progressive des cours du baril.

Dans le peloton de tête, Virbac suit en hausse de 103% sur 2019, tandis qu'Altran sous le coup d'une offre de Capgemini, et Ingenico ont doublé de valeur sur l'exercice. Un peu plus loin, STM prend 93%, DBV s'adjuge 88% et fonce vers le cap du milliard de capitalisation, Soitec bondit de 85% et Nexans s'adjuge 78%, tout comme SopraSteria (+78%). Plus loin encore, Vallourec remonte de 72%, Sartorius Stedim grimpe de 69% et LVMH de 61%.

Dans le rouge, Bic déçoit encore et chute de 30%, tout comme IPSEN (-30%) et Maison du Monde (-24%). Tarkett abandonne 16%, Eutelsat -15%, Lagardere -11% et Imerys -10%.