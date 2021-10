Bigben : tente un rebond

(Boursier.com) — Bigben reprend 0,5% ce mercredi à 16,20 euros, alors qu'au 2ème trimestre 2021/2022, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 67,3 ME, soit un recul de 16,5% compte tenu d'une base de comparaison élevée pour Nacon Gaming et pour l'Audio / Telco. Sur l'ensemble du 1er semestre 2021/2022, le chiffre d'affaires de Bigben s'est établi à 124 ME, soit un repli de 8,7% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette orientation tient compte d'une base de comparaison élevée pour Nacon Gaming, pondérée par un effet de base moins défavorable pour l'Audio/Telco.

Bigben anticipe un 2nd semestre "dynamique" porté par les perspectives de Nacon Gaming et l'intégration des comptes de METRONIC à compter du 15 octobre 2021 dans l'activité AudioVidéo/Telco du Groupe.

Le groupe a confirmé ses objectifs 2021/22 avec un chiffre d'affaires entre 300 et 320 ME et un taux de ROC de 13%. Grâce aux objectifs 2022/23 de Nacon Gaming, Bigben confirme également les objectifs de son exercice 2022/23 avec un chiffre d'affaires (hors METRONIC) compris entre 360 et 390 ME et un taux de ROC supérieur à 14%.

Parmi les ajustements d'analystes, Invest Securities a baissé son objectif de cours de 27 à 25,4 euros avec un avis qui reste toutefois à l'achat. De son côté, Genesta est repassé d''achat fort' à 'achat' avec un objectif de 21,15 euros...