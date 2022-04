Bigben : sous pression après un trimestre plutôt décevant

(Boursier.com) — Bigben abandonne 6,6% à 13,9 euros en début de séance, pénalisé par une publication plutôt décevante. Sur les trois mois clos fin mars, les revenus du spécialiste de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo ont atteint 60,3 ME, en repli de 13,6%, en raison notamment d'une forte baisse de l'activité sur le pôle Nacon/Gaming (-25,6%) suite à plusieurs décalages de jeux. Sur l'ensemble de l'exercice, dans un contexte perturbé par plusieurs éléments exogènes (pénurie de composants, décalage de sortie de nouvelles manettes de jeux ou smartphones, ...), le chiffre d'affaires de Bigben s'établit dans la fourchette annoncée à 275,7 ME.

Du fait d'un chiffre d'affaires du 4ème trimestre un peu inférieur aux attentes, le résultat opérationnel courant est désormais attendu entre 19 ME et 21 ME pour l'ensemble de l'exercice, soit une MOC comprise entre 7% et 7,5% contre 8% à 9% précédemment.

Prenant acte de cette annonce, Oddo BHF abaisse ses estimations pour l'exercice clos qui se confirme donc comme un exercice de transition. Concernant l'exercice 2022-2023, le management reste confiant et réitère sa guidance à savoir un CA entre 400-450 ME et une MOC de plus de 14%, soutenue par le fort rebond pour Nacon (line up record et de meilleure qualité, intégration de Daedelic...) et une recovery plus marquée en Audio/Telco (nouveaux smartphones, 5G...). À la suite de la mise à jour de son modèle, le courtier abaisse sa cible de 25 à 22 euros mais reste à 'surperformance'. La valorisation attractive, la décote importante vs Nacon (21% en spot), et les perspectives solides du groupe incitent en effet le broker à l'optimisme.