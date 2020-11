Bigben relève sa prévision de marge opérationnelle

Bigben relève sa prévision de marge opérationnelle









(Boursier.com) — Bigben confirme une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle courante sur la première moitié de son exercice 2020-2021. L'EBITDA a augmenté de 20,5% pour atteindre un taux de 24,6% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 16,9 ME et s'affiche à 12,5% du chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport à l'objectif annoncé de plus de 10% pour l'ensemble de l'exercice.

Les charges non récurrentes relatives aux plans d'actions gratuites s'élèvent à 2,3 ME. Le résultat net ressort en hausse de 16,7% et atteint avec 9,7 ME, son record semestriel historique des dix dernières années.

Bigben anticipe toujours un deuxième semestre 2020-2021 dynamique avec une forte croissance de Nacon Gaming et une amélioration de l'Audio/Telco. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 270 et 290 ME est confirmé (263,5 ME au 31 mars 2020) et la marge opérationnelle courante est désormais attendue supérieure à 12% (9% au 31 mars 2020) contre supérieure 10% auparavant.