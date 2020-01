Bigben : ralentissement dans l'activité Mobile

(Boursier.com) — Bigben a réalisé 85,4 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, en croissance de 6,3% sur un an. Dans la continuité des trimestres précédents, l'activité Gaming affiche une progression soutenue de ses ventes à 37,7 ME (+19,2%). Le chiffre d'affaires Audio ressort à 16,9 ME, en hausse de 19,5%, portée par le lancement réussi de la gamme d'enceintes diffuseurs d'huiles essentielles bio AromaSound. L'activité Mobile pâtit en revanche d'un marché particulièrement atone dans l'attente d'un calendrier de déploiement en France des nouvelles licences 5G et affiche au 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 30,8 ME, en diminution de 10,8%.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'élève à 212,4 ME (+14%) dont 99,8 ME dans le Gaming (+24%). Bigben confirme ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires compris entre 270 et 290 ME et une marge opérationnelle courante de 11%.

Au sujet du projet d'introduction en bourse de la filiale de gaming Nacon, Bigben annonce que le calendrier dépendra des conditions de marché, étant précisé que Bigben entend conserver le contrôle de Nacon à l'issue de cette éventuelle opération. Le chiffre d'affaires (non audité) de la société Nacon sur la période du 3ème trimestre 2019-2020 (1er octobre au 31 décembre 2019) est de 40,5 ME et de 104,2 ME sur 9 mois.