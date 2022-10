Bigben n'atteindra pas ses objectifs 2022-2023

(Boursier.com) — Le groupe Bigben a réalisé 68,4 ME de chiffre d'affaires au 2ème trimestre de son exercice 2022-2023, en légère hausse de 1,4% sur un an. La baisse de NACON Gaming est compensée par le pôle Bigben AudioVideo / Telco sur la période.

Sur le semestre, la croissance du pôle Bigben AudioVideo / Telco atteint 19,1% à 60,9 ME. Les accessoires mobiles sont en hausse de 16,4% à 46,9 ME et l'AudioVidéo progresse de 29,6% à 14 ME (dont 6,1 ME liés à l'entrée dans le périmètre de Metronic). Pour NACON Gaming, la progression est de 6% sur le semestre à 77,5 ME.

Compte tenu de l'actualité de NACON Gaming, marquée par des ventes catalogue qui seront en deçà des attentes du fait notamment de la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, par une activité Accessoires en retrait et par des tensions dans l'approvisionnement des nouvelles consoles, Bigben ne sera pas en mesure d'atteindre son objectif 2022-2023 de chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME.

Le groupe promet quand même un chiffre d'affaires annuel et un résultat opérationnel courant en progression par rapport à l'exercice précédent sous l'effet conjugué de la hausse des ventes catalogues et de la dynamique du back catalogue.

Concernant NACON Gaming, la sortie du très attendu " The Lord of the Rings Gollum ", inspiré du roman Le Seigneur des Anneaux, est désormais prévue en 2023. Fort d'une croissance qui devrait être soutenue pour NACON Gaming et d'une activité Audiovideo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-2024, le groupe anticipe une croissance forte dès l'exercice prochain.