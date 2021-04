BigBen : mise en place d'un nantissement au bénéfice des porteurs d'obligations échangeables en actions de Nacon

(Boursier.com) — BigBen Interactive annonce la mise en place d'un nantissement au bénéfice des porteurs d'obligations échangeables en actions de la société NACON (ISIN : FR0013482791) tel que prévu lors de l'émission

Conformément aux modalités initiales des obligations échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon S.A. à échéance 2026 (ISIN: FR0014001WC2), Bigben Interactive S.A. s'était engagée à ce que les porteurs d'Obligations bénéficient, dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendaires à compter du 19 février 2021, d'un nantissement de compte-titres sur lequel seraient inscrites des actions existantes Nacon représentant à tout moment 200% du nombre d'actions sous-jacentes aux Obligations.

Bigben annonce avoir conclu le 9 avril 2021 une convention de nantissement de compte-titres avec BNP Paribas Securities Services (en qualité d'agent payeur et d'agent centralisateur), la masse des porteurs d'Obligations représentée par Aether Financial Services et Aether Financial Services en qualité de représentant de la masse des obligataires. La déclaration de nantissement relative au compte-titres ouvert dans les livres de BNP Paribas Securities Services (en qualité de teneur du compte-titres nanti), incluant le compte-espèces associé ouvert dans les livres de BNP Paribas S.A. (en qualité de teneur du compte-espèces nanti), ainsi que l'attestation de constitution de nantissement du compte-titres et l'attestation de constitution de nantissement de compte-espèces associé ont été signées le 9 avril 2021.

Au 9 avril 2021, l'Emetteur a transféré 18.187.500 actions Nacon sur le compte nanti représentant 200% du nombre d'actions sous-jacentes aux Obligations à cette date. Conformément aux modalités modifiées, l'Emetteur s'engage à conserver sur le compte-titres nanti, jusqu'à entier remboursement de l'ensemble des Obligations, un nombre d'Actions au moins égal à 200% du nombre d'actions sous-jacentes aux Obligations, étant précisé qu'en cas d'exercice par l'Emetteur de son option de remise pour partie d'Actions et/ou d'un montant en numéraire (Share Cash Combination Election ou Cash Election, le cas échéant tels que définis dans les Modalités), le nombre d'Actions, le cas échéant, en excès du Taux de Couverture compte-tenu du nombre d'Obligations en circulation, sera restitué à l'Emetteur sur instruction de l'agent centralisateur principal dans les 5 jours ouvrés après la fin de mois civil, dans une proportion fixée par l'agent de calcul. Le nombre d'Actions Nanties fera l'objet d'ajustement réguliers jusqu'à échéance des Obligations en fonction notamment du nombre d'Obligations existantes, de l'exercice par les porteurs de leur droit à échange (et d'exercice par l'Emetteur de son droit à remettre des Actions et/ou du numéraire) ou d'ajustements du prix d'échange conformément aux Modalités des Obligations.