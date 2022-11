BigBen : Le Résultat Net semestriel 2022-23 s'établit à 7,6 ME

(Boursier.com) — BigBen Interactive annonce ce jour ses résultats consolidés pour le 1er semestre de l'exercice 2022-23 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu en date du 28 novembre 2022.

Sur le 1er semestre, le Groupe Bigben affiche un chiffre d'affaires en progression de 11,6%, à 138,5 ME, traduisant la croissance de ses deux segments d'activité :

-BIGBEN Audio-Vidéo/Telco affiche une croissance soutenue (+19,3% à 61 ME) du fait principalement de la forte dynamique de l'activité "Mobile" et du succès des gammes Force.

-NACON Gaming enregistre une hausse de 6,2% de son activité à 77,5 ME. Les jeux vidéo sont en croissance de 72,3% à 47 ME. Cependant l'activité totale reste impactée par la faiblesse du marché des accessoires.

Avec l'évolution favorable du mix-produits sur l'activité Gaming et le succès des gammes premium Audio-Vidéo/Telco, la Marge Brute augmente de 26% et atteint 64,8 ME au 1er semestre. Le taux de marge Groupe progresse ainsi de 5,4 points à 46,8% (contre 41,4% au S1 2021-22).

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 11,8 ME, soit une croissance de 19,6% par rapport au S1 2021-22. Le Résultat Net du 1er semestre 2022-23, pénalisé par l'intégration de Metronic, s'établit seulement à 7,6 ME.

Une structure financière solide intégrant des investissements importants dans l'activité Gaming

Au 30 septembre 2022, Bigben Groupe dispose d'une structure bilancielle solide avec des capitaux propres de 300,8 ME et une trésorerie de 62 ME. L'endettement net ressort à 125,3 ME en fin d'exercice, soit un gearing de 42%.

Le Groupe a poursuivi, sur le semestre, ses investissements de croissance avec les développements de jeux (capex supérieur à 30 ME au S1 2022-23) et finalisé l'acquisition de Daedalic (32 ME au S1 2022-23).

Sur le 1er semestre 2022-23, le Groupe dégage une capacité d'autofinancement en progression à 31,2 ME (+23,7%).

Croissance attendue des résultats 2022-23

Le Groupe affiche une actualité éditoriale soutenue sur la fin de l'exercice et peut compter sur l'extension des gammes Force.

Ainsi, le groupe est confiant dans sa capacité à générer, sur l'exercice 2022-23, un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant en progression par rapport à l'exercice précédent.

Ambition de forte croissance en 2023-24

-Nacon Gaming

Sur l'exercice 2023-24, NACON continuera de mener une activité éditoriale soutenue et variée. Les sorties 2022-23 permettront d'alimenter le back catalogue de 2023-24 et auront mécaniquement un effet d'accélération de la croissance.

La sortie du très attendu 'The Lord of the Rings Gollum', personnage emblématique du monde de J.R.R Tolkien issu du roman Le Seigneur des Anneaux, est notamment dorénavant programmée au S1 2023-24.

-Bigben - Audio-Vidéo/Telco

L'activité de Bigben Audio-Vidéo/Telco continuera de bénéficier de tendances de marché favorables à son développement :

le lancement, par les fabricants, de nouvelles gammes de smartphones sans chargeurs et sans kits piétons(1).

Une diversification des canaux de ventes pour pénétrer le marché des smartphones reconditionnés

Dans ce contexte porteur, Bigben Audio-Vidéo/Telco entend poursuivre le développement de ses marques Premium accompagné d'un référencement étendu de ces gammes. L'extension des gammes Force et une montée en puissance des synergies avec le groupe Metronic devrait contribuer à la croissance de l'activité.

Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour NACON Gaming et d'une activité BIGBEN Audio-Vidéo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-24, le groupe anticipe une croissance forte dès l'exercice prochain et réaffirme sa confiance dans ses perspectives à moyen terme.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-23, le 23 janvier 2023, après Bourse.