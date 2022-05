BigBen : Le Résultat Net de l'exercice atteint 10,3 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Bigben affiche sur l'exercice 2021-22 un chiffre d'affaires de 275,7 ME en retrait de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par 3 facteurs :

Un exercice 2020-21 qui avait bénéficié d'un niveau d'activité exceptionnel de Nacon Gaming en lien avec les premiers confinements.

Une activité éditoriale moins soutenue ; Nacon Gaming ayant décidé le report de plusieurs sorties de jeux sur l'exercice 2022-23 et notamment celle du très attendu Vampire : The Masquerade-Swansong.

Des tensions d'approvisionnement sur les consoles et les smartphones au niveau mondial.

La Marge Brute, grâce à une gestion maîtrisée des hausses de transport et matières premières, atteint 109,2 ME, faisant ressortir une marge de 39,6%. Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 21 ME, en haut de fourchette de l'objectif annoncé entre 19 et 21 ME. Le Résultat Net de l'exercice atteint 10,3 ME, soit 0,53 euro par action (1) démontrant une résilience du Groupe dans un contexte peu propice.

Nacon Gaming a enregistré sur l'exercice un chiffre d'affaires de 155,9 ME. L'activité Jeux, du fait de la décision de décaler la sortie de plusieurs jeux en 2022-23, s'inscrit à 54,4 ME (-21,1%). L'activité Accessoires, dans un contexte de pénurie de consoles, affiche une bonne résistance et termine à 96,6 ME (-6,3%).

La marge brute s'établit à 77,8 ME, soit 49,9% du chiffre d'affaires (52,6% en N-1). Cette variation provient d'un mix-produits différent de celui de l'exercice dernier avec une part des Accessoires plus importante (62% du chiffre d'affaires total versus 58% en N-1). Le relèvement des prix de vente a permis de compenser les hausses de coûts de transport et de matières premières et ainsi de maintenir le taux marge de l'activité Accessoires.

Grâce à des frais généraux stables, le résultat opérationnel courant de l'exercice ressort à 19 ME et représente 12,2% du chiffre d'affaires.

Bigben - AudioVidéo/Telco affiche un chiffre d'affaires de 119,8 ME en progression de 4,2%. Les ventes de l'exercice bénéficient de la suppression des chargeurs d'origine et des kits piétons (2) dans la majorité des nouveaux smartphones.

Un mix produits orienté vers les marques premium a permis d'améliorer la marge brute à 26,2% du chiffre d'affaires (vs. 24,6% en 2020/21).

Le Résultat Opérationnel Courant de l'exercice s'établit à 2 ME. L'entrée de Metronic dans le périmètre du Groupe a pesé temporairement sur les résultats du groupe, en attente de synergies à venir sur l'exercice 2022-23.

Une structure financière solide intégrant des investissements importants dans l'activité Gaming

Au 31 mars 2022, Bigben disposait d'une structure bilancielle solide avec des capitaux propres de 299,7 ME et une trésorerie de 126,4 ME. L'endettement net ressort ainsi à 53,7 ME en fin d'exercice, soit un gearing de 18% (3).

La hausse des stocks d'anticipation a eu un impact défavorable sur la variation du Besoin en Fonds de Roulement qui ressort à (12,1) ME. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 35,6 ME. Le cash-flow lié à l'investissement (essentiellement acquisitions de studios et coût de développement des jeux) s'établit à 94,3 ME.

(1) Sur la base du nombre d'actions au 31 mars 2022

(2) Les kits piétons désignent les écouteurs avec fil pour smartphones

(3) hors dettes sur loyers IFRS 16 et dettes d'Earn-Out sur acquisitions

Des objectifs 2022-23 ambitieux portés par une forte croissance attendue dans l'activité Gaming...

Nacon Gaming

Après un exercice de transition marqué par un contexte économique mondial inédit, Nacon tirera profit en 2022-23 des investissements importants consentis ces dernières années : en deux ans, Nacon a investi plus de 100 ME dans le développement de ses jeux, et a acquis 9 studios. À ce jour, 46 jeux sont en cours de développement contre 33 au 31 mars 2021. Les premiers retours sur investissements sont attendus sur l'exercice en cours avec la sortie de nombreux jeux.

Du fait de la forte activité éditoriale prévue sur l'ensemble de l'exercice (Vampire : The Masquerade- Swansong, The Lord of the Rings Gollum, Steelrising, Session Skate Sim, ...), les ventes seront en forte croissance avec un premier trimestre en nette hausse. Nacon a décidé de décaler Test Drive Unlimited Solar Crown au prochain exercice pour parfaire la qualité tout en visant une sortie uniquement sur PC, PlayStation5 et Xbox Series XS. Ce décalage ne remet pas en cause les objectifs annuels et devrait assurer une poursuite de la croissance sur l'exercice 2023-24.

L'activité Accessoires reste pour l'instant pénalisée par la pénurie de composants au niveau mondial mais verra la sortie de plusieurs nouveaux produits au 3ème trimestre 2022-23.

Bigben AudioVidéo/Telco

L'activité de Bigben AudioVidéo/Telco en 2022-23 sera marquée par :

Une croissance des ventes de la gamme énergie et d'écouteurs en lien avec le lancement, par les fabricants, de nouvelles gammes de smartphones sans chargeurs et sans kits piétons(2).

Une accélération du déploiement de la 5G accompagnée d'un renouvellement du parc de mobiles dont bénéficieront les ventes "accessoires".

L'intégration de Metronic en année pleine et l'impact positif des synergies progressivement mises en place.

Dans ce contexte, le Groupe Bigben a désormais pour objectif de réaliser sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME.

Dividendes

Au regard des tendances attendues dans les prochains mois, le Conseil d'Administration de Bigben Interactive a décidé de soumettre au vote de l'AG Annuelle qui se réunira le 22 juillet 2022 :

Le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2021-22 ;

Une distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence d'une action Nacon pour quatre actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 5,4% du capital de Nacon.

Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Annuelle sur ce qui précède, le détachement et la mise en paiement tant du dividende en numéraire que de la distribution en nature d'actions Nacon devraient avoir lieu dans les deux semaines suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle.

Bigben Interactive publiera, à l'occasion de la convocation de l'Assemblée Générale Annuelle, un communiqué de presse détaillé précisant les modalités techniques de la distribution en nature d'actions Nacon.

Prochains rendez-vous

Assemblée générale annuelle : 22 juillet 2022

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-22 : 25 juillet 2022, après Bourse.