BigBen lance une gamme de produits sanitaires pour désinfecter les smartphones

BigBen lance une gamme de produits sanitaires pour désinfecter les smartphones









(Boursier.com) — Dans le contexte sanitaire post-confinement lié au covid-19, BigBen complète les gestes barrières essentiels en lançant une gamme de sprays désinfectants, de stérilisateurs UV et de kits sanitaires pour éliminer plus de 99% des bactéries massivement présentes sur les smartphones, tablettes, écrans numériques et de nombreux objets du quotidien tel que les cartes de crédit et les clés sans oublier les mains.

Pour rappel, un smartphone est consulté plus de 221 fois par jour selon une étude britannique et peut contenir jusqu'à 7.000 types de bactéries selon une étude américaine.

La gamme se compose de 6 produits utiles, pratiques et compacts qui nettoient et neutralisent plus de 99% des bactéries grâce à un procédé breveté Cclean certifiée AFNOR concernant les sprays...