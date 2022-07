Bigben Interactive : un bon début d'année

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022-2023, Bigben Interactive réalise un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros (56,7 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +23,5%.

Grâce à la forte dynamique de son activité jeux vidéo, Nacon réalise 42,4 ME de chiffre d'affaires (+25,8%). Le chiffre d'affaires de Bigben Audio/Telco progresse également de +20,2%, à 27,7 ME, tiré par une activité Accessoires Mobiles qui réalise une belle performance.

Perspectives

Pour l'exercice 2022-2023, le Groupe Bigben confirme son objectif d'un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME.

Distribution

L'Assemblée générale annuelle du 22 juillet a approuvé le versement d'un dividende en numéraire d'un montant de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2021-2022 et la distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence de 1 Nacon pour 4 actions Bigben Interactive détenues. La mise en paiement interviendra le 29 juillet.