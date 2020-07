Bigben Interactive : tassement des ventes semestrielles mais une ambition intacte

(Boursier.com) — Bigben Interactive a réalisé au 1er trimestre 2020-2021, soit du 1er avril au 30 juin 2020, un chiffre d'affaires de 55,2 millions d'euros, en retrait de -5,8%. Comme annoncé précédemment, l'activité a été impactée par les effets de la crise sanitaire du Covid-19, qui a entraîné une contraction de la consommation des produits Audio/Telco sur les 2 premiers mois.

Nacon Gaming enregistre pour sa part une croissance de 24,5% au 1er trimestre 2020-2021 avec un chiffre d'affaires de 38 ME.

Perspectives

La reprise de la consommation en juin pour le segment Audio-Telco, qui s'est reflétée par un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de juin 2019, laisse présager d'un 2e trimestre 2020/2021 mieux orienté pour le pôle Bigben-Audio/Telco. Conjugué avec des ventes Gaming toujours dynamiques, ils devraient permettre au Groupe Bigben de renouer rapidement avec la croissance.

Pour le 2e semestre, Bigben Interactive affiche sa confiance dans sa capacité de rebond après un 1er trimestre marqué par des circonstances exceptionnelles.

Bigben fournira en automne ses objectifs de chiffre d'affaires et de taux de ROC pour l'exercice en cours. D'ores et déjà, le Groupe confirme les objectifs financiers de son plan stratégique Bigben 2023 avec pour l'exercice 2022/2023 un chiffre d'affaires égal à 350 ME et un taux de ROC égal à 13%, mettant l'accent sur l'amélioration régulière de la Marge Opérationnelle Courante.