Bigben Interactive rehausse ses objectifs annuels 2020-2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020-2021 (du 1er avril au 30 septembre), Bigben Interactive réalise un chiffre d'affaires de 135,8 millions d'euros (127 ME un an plus tôt). Il est en croissance de +6,9%.

Le groupe affiche des résultats en hausse sensible grâce à sa rigueur de gestion et à sa capacité d'adaptation à un environnement économique instable. La dynamique de l'activité Nacon Gaming, la baisse sensible de ses charges externes et la progression contenue de ses charges de personnel permettent au Groupe de voir son Ebitda augmenter de +20,5% pour atteindre un taux de 24,6% de son chiffre d'affaires.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'affiche à 12,5% du chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport à l'objectif annoncé pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 de "taux de ROC supérieur à 10%".

Les charges non récurrentes relatives aux plans d'actions gratuites s'élèvent à 2,3 ME. Le résultat net ressort ainsi en hausse de +16,7%, et atteint avec 9,7 ME. Il s'agit d'un record semestriel historique des 10 dernières années !

Structure bilancielle solide

Au 30 septembre 2020, Bigben Interactive présente une structure bilancielle solide avec des capitaux propres en progression de 4% à 293,7 ME (282,4 ME au 31 mars 2020), et une trésorerie qui s'élève à 131 ME.

Perspectives

Dans un contexte de fortes contraintes sur le retail, Bigben est confiant en sa capacité de réaliser ses prévisions pour le second semestre de son exercice, et ce compte-tenu :

- du 2è confinement moins restrictif sur les canaux de ventes Bigben Audio/Telco, précédé sur le 2é trimestre 2020-2021 par de premiers signes de redressement,

- de la dynamique de Nacon Gaming qui devrait se poursuivre et générer une forte contribution positive.

Objectifs annuels 2020-2021 rehaussés

Les bons résultats du 1er semestre du Groupe Bigben ainsi que le rehaussement de l'objectif de chiffre d'affaires de Nacon Gaming permettent au Groupe Bigben de :

- confirmer son objectif annuel d'un chiffre d'affaires 2020-2021 compris entre 270 et 290 ME (vs. 263,5 ME au 31 mars 2020) et,

- de relever celui de sa Marge opérationnelle courante de "supérieure à 10%" à "supérieure à 12%" (vs. 9% au 31 mars 2020).

Le Groupe Bigben réitère également ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-2023 d'un chiffre d'affaires de 350 ME et d'un taux de ROC égal à 13%.