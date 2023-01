BigBen Interactive : recule après les annonces

(Boursier.com) — BigBen Interactive retombe de 2,2% à 6,8 euros au lendemain de son point trimestriel. La société a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires en baisse de 12,8% à 79,5 millions d'euros. Sur 9 mois, il ressort à 218,1 ME (+1,2%).

Nacon Gaming enregistre sur le 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 41,1 ME, en repli de 19,6%. Sur la période, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs. Bigben - Audiovideo/Telco réalise un chiffre d'affaires de 38,4 ME, en retrait de 4,1%. L'activité 'accessoires mobiles' affiche une belle résistance avec des revenus de 28,3 ME contre 29 ME au 3ème trimestre 2021-2022. La branche 'Audiovideo' a aussi été résiliente sur la période grâce notamment aux bonnes performances des gammes Bigben Kids et Bigben Party : le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 10 ME contre 10,8 ME un an plus tôt.

Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-2024, le groupe anticipe une croissance forte et réaffirme sa confiance dans ses perspectives du prochain exercice.

Au regard du fort rebond de résultats dès 2023-2024 et d'une valorisation attractive (7,2x en VE/EBIT 2024), Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 10 euros.