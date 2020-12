Bigben Interactive : publication saluée

(Boursier.com) — Bigben Interactive grimpe de 3,3% à 17,6 euros en début de séance à Paris, porté par le relèvement de ses objectifs annuels après un solide premier semestre. Grâce à une bonne maitrise des coûts et à la dynamique de l'activité Nacon Gaming, le groupe est parvenu à dégager sur les six premiers mois de l'exercice un EBITDA de 33,3 millions d'euros, en hausse de 20,5%, matérialisant une marge de 24,6% contre 21,8% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s'élève à 16,9 ME et s'affiche à 12,5% du chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport à l'objectif annoncé de plus de 10% pour l'ensemble de l'exercice. Le Résultat Net ressort en hausse de 16,7% et atteint avec 9,7 ME, son record semestriel historique des dix dernières années.

Bigben anticipe toujours un deuxième semestre 2020-2021 dynamique avec une forte croissance de Nacon Gaming et une amélioration de l'Audio/Telco. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 270 et 290 ME est confirmé (263,5 ME au 31 mars 2020) et la marge opérationnelle courante est désormais attendue supérieure à 12% (9% au 31 mars 2020) contre supérieure 10% auparavant.

Midcap Partners met en avant l'excellente résilience du pôle Audio/Telco, qui a dégagé des résultats positifs malgré des revenus en retrait de 22%. Dans un contexte ne pouvant à priori que s'améliorer avec notamment l'arrivée de la 5G et le nécessaire remplacement du parc de téléphones mobiles qu'elle entraînera, le broker ne peut être que positif sur l'amélioration des résultats de cette branche. La valorisation induite de cette dernière est en revanche toujours aussi négative, la seule participation de Bigben dans Nacon équivalent aujourd'hui à 24,5 euros par action, souligne le broker. Ce dernier relève sa prévision de ROC et réitère fortement sa conviction 'achat' sur le dossier, tout en portant son objectif de cours de 18 à 22 euros.

Pour Oddo BHF, malgré un contexte encore marqué par les incertitudes, la visibilité reste bonne sur la 2ème partie de l'année qui devrait bénéficier de la forte dynamique de Nacon grâce aux nouvelles consoles (en plus des anciennes), un line up fourni en jeu compatibles avec les 2 générations de consoles, la contribution du digital et le dynamisme des accessoires (backlog important, nouveaux accessoires Microsoft et Cloud gaming). Par ailleurs, les activités Mobile/Audio devraient mieux résister grâce à un 2ème confinement moins restrictif sur les canaux de distribution. Le courtier confirme ainsi son avis 'achat' au regard des perspectives (résilience du Gaming et redressement attendu du Mobile/Audio), de la valorisation attrayante (8,5x VE/ROC 2021e), et d'une décote spot importante de 29% par rapport à la participation de Bigben dans Nacon (77% du capital).