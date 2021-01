Bigben Interactive : prises de profits après le point trimestriel

(Boursier.com) — Bigben Interactive, dont le titre avait fortement progressé en ce début d'année, trébuche de 4,5% à 19,2 euros au lendemain de son point trimestriel. La société spécialisée dans la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo a dégagé sur les trois mois clos fin décembre un chiffre d'affaires de 87,3 millions d'euros, en hausse de 2,3%, tiré par la dynamique de Nacon Gaming tandis que la relance de l'Audio/Telco a été ralentie par le second confinement.

Le Groupe a confirmé viser un chiffre d'affaires 2020-2021 compris entre 270 et 290 ME avec une marge opérationnelle courante supérieure à 12%, tirée par l'Edition de Nacon Gaming et un mix-produits à plus forte valeur ajoutée de l'Audio/Telco.

Oddo BHF, qui tablait sur des revenus trimestriels de 95,5 ME, note que le quatrième trimestre devrait bénéficier de la dynamique du pôle Gaming/Nacon et dans une moindre mesure de quelques relais en Audio/Telco (nouveaux Samsung Galaxy S21, écouteurs sans fil, nouveaux canaux...) quoique la reprise reste fortement dépendante du contexte de la crise sanitaire (3ème confinement ?). Le broker reste néanmoins à l''achat' sur le dossier avec une cible de 26,2 euros au regard du potentiel et de la forte décote par rapport à Nacon (-57%).

Midcap Partners insiste également sur la décote abyssale, certes en réduction depuis quelques semaines, du groupe par rapport à ses actifs, qui semble toujours infondée. Il rappelle que la seule participation dans Nacon représente 509 ME ou 25,5 euros par action. Le courtier est à l''achat' sur le titre avec un objectif de 27 euros.