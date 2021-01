Bigben Interactive : perspectives confirmées

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020-2021, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020, Bigben Interactive a enregistré un chiffre d'affaires de 87,3 millions d'euros, soit une hausse de +2,3% tirée par la dynamique de Nacon Gaming tandis que la relance de l'Audio/Telco a été ralentie par le second confinement.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021, soit du 1er avril au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires de Bigben ressort à 223,1 ME, soit une hausse de +5% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent. Cette croissance est portée par la forte progression de Nacon Gaming tandis que l'activité Bigben Audio/Telco montre sa résilience dans le contexte sanitaire actuel.

Perspectives favorables

Bigben anticipe un 4è trimestre 2020-2021 plus dynamique soutenu par une forte croissance de Nacon Gaming. Le Groupe entend également poursuivre la relance commerciale de l'Audio/Telco qui reste cependant sensible aux impacts de la crise sanitaire sur le retail.

Objectifs annuels et Plan BIGBEN 2023 confirmés

Le Groupe rappelle son objectif d'un chiffre d'affaires 2020-2021 compris entre 270 et 290 ME avec une marge opérationnelle courante supérieure à 12% tirée par l'Edition de Nacon Gaming et un mix produits à plus forte valeur ajoutée de l'Audio/Telco.

Le Groupe rappelle également les objectifs financiers de son plan stratégique BIGBEN 2023 avec pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires égal à 350 ME et un taux de ROC de 13%.

Ce dernier pourrait être revu à la hausse, lors de la publication des résultats annuels du 31 mai prochain.

En ligne avec les délégations votées lors de la dernière assemblée générale du 11 décembre 2020, Bigben Interactive se réserve le droit d'émettre des obligations échangeables en actions d'une de ses filiales. Le lancement d'une telle transaction dépendra des conditions de marché et le cas échéant ne changera pas la stratégie à long terme du Groupe de rester un actionnaire de référence pour ses filiales.