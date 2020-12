Bigben Interactive : les feux restent au vert

Bigben Interactive : les feux restent au vert









Crédit photo © BigBen

(Boursier.com) — Dans le vert pour la sixième séance consécutive, Bigben Interactive s'adjuge 3,5% à 19,5 euros dans les premiers échanges de la semaine, bien aidé par une note de Midcap Partners qui a revalorisé le dossier de 22 à 27 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Dans cette étude intitulée 'coup de maître', le broker explique que le texte des résolutions de la dernière AGO de Big Ben du 11 décembre fait apparaître la possibilité pour le groupe d'émettre des obligations pour un montant maximum de 100 millions d'euros ainsi que la possibilité de décider du caractère échangeable de tout ou partie de ces obligations en actions existantes d'une société liée.

En clair, Bigben s'offre la possibilité d'émettre pour 100 millions d'euros d'obligations remboursables en actions de sa filiale Nacon. Une telle opération serait un véritable coup de maître et matérialiserait en cash une partie de la valeur détenue par Bigben dans sa filiale sans en réduire significativement le contrôle. Au final, le courtier insiste une nouvelle fois sur la décote de holding abyssale qui existe sur le groupe et, qui n'a pas lieu d'être, et n'aura vraiment aucun sens s'il monétise en partie sa participation dans Nacon.