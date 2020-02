Bigben Interactive : les actions Nacon seront proposées entre 4,9 et 5,8 euros

Bigben Interactive : les actions Nacon seront proposées entre 4,9 et 5,8 euros









(Boursier.com) — Nacon, acteur intégré du jeu vidéo en forte croissance, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0013482791 ; mnémonique : NACON).

Dans le cadre de cette opération, Nacon effectue une augmentation de capital d'un montant d'environ 88,4 millions d'euros pouvant être porté à 107 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Ce montant serait réalisé sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 5,35 euros par action. La fourchette indicative de prix de l'offre à prix ouvert est en effet entre 4,90 euros et 5,80 euros.

Les engagements de souscription représentent un montant de 21,9 ME, dont 10 ME par Bpifrance Capital.

La période de souscription court du 20 février au 4 mars 2020 pour l'offre à prix ouvert destinée aux personnes physiques, et jusqu'au 5 mars pour le Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels. Le prix de l'offre sera arrêté le 5 mars.

Une pure player du jeu vidéo

Créée en octobre 2019, suite à la décision de Bigben Interactive SA de regrouper les activités de son Pôle Gaming au sein d'une nouvelle entité, Nacon SA est un pure player du jeu vidéo. La société englobe les activités d'éditeur-développeur de jeux vidéo et de concepteur-distributeur d'accessoires Gaming Premium. Sa stratégie réside dans sa volonté de devenir un acteur intégré de l'édition de jeux vidéo, positionné sur le segment des jeux vidéo "AA" au budget maîtrisé, avec une logique de spécialisation et de recherche de niches aujourd'hui peu ou pas exploitées par les majors de l'industrie.

La politique d'acquisitions menée depuis 2017 repose sur l'intégration de studios disposant d'une expertise reconnue dans les genres ciblés par le Groupe (Racing, Sports, Simulation, Aventure et Action) et d'une expertise technique, à l'image du moteur propriétaire KT Engine développé par le studio KT Racing. Cette intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur lui assure un meilleur contrôle du développement de nouveaux jeux en vue d'augmenter la qualité des jeux produits et de réduire les risques d'exécution liés aux retards ou annulations de sorties.

Nacon s'appuie sur un savoir-faire historique et une expertise reconnue depuis plus de 20 ans dans le développement d'accessoires premium. Forte de nombreux brevets (35 brevets et plus de 5 ans de R&D uniquement sur ses manettes Pro Controller), Nacon dispose en outre d'un réseau de distribution international puissant qui lui assure une présence commerciale dans plus de 100 pays.

La rentabilité en 2023

Nacon affiche un historique de croissance pérenne, avec un taux annuel moyen supérieur à 20% sur les 3 dernières années et un chiffre d'affaires de 113,1 ME au 31 mars 2019. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires non audité ressort à 104,2 ME, en hausse de 25,1%.

La forte croissance de Nacon s'accompagne d'une amélioration sensible de sa rentabilité avec une marge opérationnelle courante de 11,1% sur l'exercice 2018/2019 (1,3% en 2016/2017). Cette tendance se confirme sur l'exercice en cours, avec une marge opérationnelle courante de 16,8% au 1er semestre 2019/2020.

Nacon prévoit d'atteindre au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 les résultats "consolidés" annuels suivants :

- un chiffre d'affaires compris entre 127 et 133 ME,

- et un taux de Résultat Opérationnel Courant de l'ordre de 16%.

A moyen terme, fort de la bonne orientation de son activité et de l'amélioration attendue de sa marge opérationnelle courante, Nacon prévoit pour l'exercice clos au 31 mars 2023 :

- un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME,

- et un taux de Résultat Opérationnel Courant supérieur à 20%.

Bigben garde le contrôle

Le produit net de la levée de fonds réalisée dans le cadre de cette opération vise à donner à Nacon des moyens adaptés pour accroître son développement, notamment en matière de financement pour accompagner sa croissance future, augmenter le budget R&D des nouveaux jeux et poursuivre sa politique sélective d'acquisitions de studios.

Le produit net estimé de l'offre hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation s'élève à 84,1 ME en milieu de fourchette dont environ 65% des fonds seront dédiés au développement organique de la société, essentiellement par le biais de recrutements. Environ 35% des fonds seront consacrés aux éventuelles opérations de croissance externe.

Les fonds levés ne serviront pas à la société à rembourser par anticipation ses emprunts d'origine moyen-terme mais à financer des coûts de développement supplémentaires (croissance organique ou externe).

A l'issue de l'opération, Bigben Interactive SA entend conserver un large contrôle de sa filiale Nacon.

Ces actions peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME.