Bigben Interactive : légère hausse après le maintien des objectifs

(Boursier.com) — Bigben Interactive évolue en légère hausse (+0,4% à 3,5 euros) après son point semestriel. Le groupe a confirmé ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-2024 après un premier semestre sans grande surprise. Oddo BHF dégrade néanmoins le titre à 'neutre' en visant toujours 4 euros. Au regard du parcours boursier récent de Bigben (+46% sur un mois), il semble plus intéressant de jouer le rebond du gaming au second semestre à travers Nacon alors que les catalyseurs restent limités à court terme sur les activités audio/telco, affirme le broker.