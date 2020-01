Bigben Interactive : la gouvernance devrait évoluer

Bigben Interactive : la gouvernance devrait évoluer









Crédit photo © BigBen

(Boursier.com) — Bigben Interactive annonce la potentielle évolution de sa gouvernance en cas de réalisation effective de l'introduction en Bourse de sa filiale Nacon. A compter du jour de l'IPO, Messieurs Alain Falc et Laurent Honoret démissionneront de leurs postes respectifs de Directeur Général et de Directeur Général Délégué de Bigben Interactive tandis que Messieurs Fabrice Lemesre et Michel Bassot seront nommés respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué. Monsieur Alain Falc restera Président du Conseil d'Administration de la société.

Madame Florence Lagrange, ancienne administratrice indépendante et Monsieur Richard Mamez, ancien censeur de Bigben Interactive, ont d'ores et déjà chacun quitté leurs postes et rejoint le conseil d'administration de NACON, en qualité d'administrateurs indépendants. Il est précisé que lors de sa réunion du 27 janvier 2020, le Conseil d'Administration de Bigben Interactive a procédé par cooptation à la nomination de Madame Angélique Gerard en qualité d'administrateur indépendant en remplacement de Madame Florence Lagrange.