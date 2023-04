Bigben Interactive : forte ambition de croissance pour le nouvel exercice

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires du Groupe Bigben Interactive s'établit à 283,8 millions d'euros, en progression de +2,9% par rapport à 2021-2022 (275,7 ME).

Concernant les résultats, Bigben anticipe à ce stade un résultat opérationnel courant avant IFRS2 en retrait par rapport à l'exercice précédent. En revanche, le résultat opérationnel sera en progression.

Forte ambition de croissance pour l'exercice 2023-2024

L'exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période (13 jeux sur le dernier exercice).

Le 1er semestre verra notamment la sortie du très attendu 'The Lord of the Rings Gollum', mais également de 'RoboCop : Rogue City', 'Cricket24' et 'Rugby24', jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre prochain.

Le back catalogue poursuivra sa croissance sous l'effet mécanique des jeux sortis en 2022-2023.

Enfin, l'activité Accessoires devrait bénéficier de plusieurs facteurs : un effet de base plus favorable ; une fin progressive des tensions subies en 2022-2023 grâce à l'augmentation du parc de nouvelles consoles ; une offre qui s'étoffera dans les prochains mois avec la sortie de plusieurs produits à fort potentiel.

L'activité de Bigben Audio-Video/Telco devrait continuer de bénéficier du retrait des chargeurs et kits piétons pour l'essentiel des nouveaux smartphones. En parallèle, la diversification des canaux de ventes se poursuit afin de développer la vente d'accessoires sur le segment des smartphones reconditionnés.

Enfin, le référencement par Metronic de produits Audio dans les enseignes GSB depuis le 3e trimestre 2022-2023 ouvre progressivement de nouvelles perspectives commerciales.

Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait afficher une bonne résistance, le Groupe réaffirme sa confiance et anticipe une croissance forte de son activité sur l'ensemble de l'exercice.