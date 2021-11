Bigben Interactive : douche froide

(Boursier.com) — Début de séance très compliqué pour Bigben Interactive (-10% à 10,5 euros) et sa filiale Nacon (-10,7% à 4,7 euros) . Outre un premier semestre en retrait, sans surprise, l'éditeur de jeux vidéo a lancé un avertissement sur ses résultats 2021-2022 en raison du décalage de 4 jeux sur le prochain exercice. En conséquence, la guidance 2022-2023 a elle été rehaussée. Mais les investisseurs semblent se focaliser sur l'abaissement des objectifs pour l'exercice en cours.

Il en est de même pour Bigben qui table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 270 et 300 ME et un ROC autour de 24 ME sur l'année fiscale en cours (contre 300 à 320 ME précédemment). Sur le prochain exercice, les revenus sont désormais attendus entre 400 et 450 ME avec un taux de ROC supérieur à 14% (contre des recettes entre 360 et 390 ME et une MOC supérieure à 13% visées auparavant).

Le groupe étudie par ailleurs le projet d'une distribution exceptionnelle en nature sous forme d'actions Nacon qui pourrait intervenir au cours du 1er trimestre 2022. Une assemblée générale des actionnaires serait ainsi convoquée dans les semaines à venir à l'effet d'approuver, notamment, cette distribution exceptionnelle en nature à concurrence de 1 action Nacon pour 5 actions Bigben Interactive détenues. 4,54% du capital de Nacon pourrait ainsi être distribué aux actionnaires de Bigben Interactive.

En dépit de cette publication décevante et d'un momentum court terme difficile (décalages, inflation des inputs...), les perspectives du groupe restent bonnes et les fondamentaux solides, en particulier pour la branche Gaming Nacon, note Oddo BHF. Au regard de la valorisation attractive (8.7x VE/ROC 2022e) et de l'upside potentiel (+57%), l'analyste maintient sa recommandation 'surperformer' avec une cible ajustée de 28 à 25 euros.

Midcap Partners réitère pour sa part son avis 'achat' et sa cible de 19 euros alors que la révision des objectifs reflète celle observée sur Nacon et donc aucun impact sur Bigben Audio Telco.