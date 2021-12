Bigben Interactive : distribution exceptionnelle en nature d'actions Nacon

(Boursier.com) — BigBen Interactive informe ses actionnaires des modalités techniques de la distribution exceptionnelle en nature d'actions Nacon.

Le Conseil d'administration de BBI proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale mixte convoquée pour le 28 janvier 2022 d'approuver une distribution exceptionnelle en nature sous la forme d'actions Nacon à concurrence d'une action Nacon pour cinq actions BBI détenues et dont les conditions et modalités sont décrites ci-après. Lors de l'Assemblée Générale, les actionnaires de la Société seront également appelés à modifier l'article 48 des statuts de BBI (Affectation et répartition du bénéfice).

Cette distribution exceptionnelle en nature d'actions Nacon sera mise en paiement le 4 février 2022.

A l'issue de cette opération, BBI conservera 61.184.0961 actions Nacon, soit environ 70,90% du capital social et 66,78% des droits de vote.

Les actionnaires de BBI sont invités, pour toutes informations relatives à la société Nacon, à se reporter au document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 6 juillet 2021 sous le numéro R. 21-0037 et aux communiqués de presse publiés par Nacon depuis cette date. Ces documents sont disponibles sur le site internet de Nacon.

L'attention des actionnaires personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France est attirée sur le fait que la distribution en nature des actions Nacon est assujettie, préalablement à la livraison des titres ou au paiement de la soulte, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% du montant brut distribué (sauf cas de dispense détaillé ci-après) ainsi qu'à différents prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% du montant brut distribué, soit un total de prélèvements s'élevant à 30% du montant brut distribué.

Le présent communiqué ne constitue (i) ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription d'actions Nacon, (ii) ni une sollicitation afin d'obtenir un consentement ou un vote favorable en vue d'approuver la distribution décrite dans le présent communiqué, notamment dans une juridiction où une telle sollicitation n'est pas autorisée par les lois de ce pays ou territoire.