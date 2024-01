BigBen Interactive : deux sons de cloches

(Boursier.com) — BigBen campe sur les 3,40 euros ce mercredi, stable. Au 3e trimestre de l'exercice 2023-2024, BigBen a enregistré un chiffre d'affaires non audité en forte progression. Il ressort à 94,1 millions d'euros sur la période (79,5 ME à même date en 2022-2023). Il est en croissance de 18,3%. Au cumul des 9 mois, le chiffre d'affaires (IFRS) ressort à 222,2 ME (218,1 ME pour l'exercice 2022-2023), en croissance de +1,9%.

Compte tenu des tendances attendues sur l'ensemble du 2e semestre, le groupe a confirmé ses perspectives de croissance forte du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-2024.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté le curseur de 4 à 3,5 euros en étant 'neutre', tandis qu'Euroland Corporate a ajusté la mire de 5 à 4,5 euros en restant à l'achat...