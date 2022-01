Bigben Interactive : des fonds sous gestion Amundi au-dessus de 5% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 janvier à l'AMF, la société anonyme Amundi agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 janvier, le seuil de 5% du capital de la société Bigben Interactive. Elle détient 973.148 actions Bigben Interactive représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 4,39% des droits de vote de la société.

Les participations se répartissent comme suit...

- Amundi Asset Management : 412.998 actions représentant 2,13% du capital et 1,86% des DDV

- BFT Investment Managers : 380.568 actions représentant 1,96% du capital et 1,72% des DDV

- CPR AM : 99.871 actions représentant 0,52% du capital et 0,45 des DDV

- Etoile Gestion : 66.828 actions représentant 0,34% du capital et 0,3% des DDV

- Lyxor International Asset Management SAS : 12.883 actions représentant 0,07% du capital et 0,06% des DDV

- Total Amundi : 973.148 actions représentant 5,02% du capital et 4,39% des DDV

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions de la société Bigben Interactive.