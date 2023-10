Bigben Interactive : confirme des perspectives de croissance forte sur l'exercice

(Boursier.com) — Au 1er semestre de son exercice 2023-2024, Bigben Interactive réalise un chiffre d'affaires de 131,1 millions d'euros (138,5 ME un an plus tôt). Il recule de -5,4%.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires de Nacon Gaming recule de -8,7% à 70,8 ME. Bigben Audio-Video / Telco signe 60,3 ME de chiffre d'affaires (-1,2%).

Perspectives

L'actualité éditoriale de Nacon sur le 3e trimestre sera dense, marquée par la sortie de plusieurs jeux. Le back catalogue devrait poursuivre sa croissance malgré un effet de base élevé. L'activité Accessoires progressera, portée par le parc de nouvelles consoles et par la sortie en octobre de plusieurs produits à fort potentiel. De son côté Bigben Audio-Vidéo/Telco bénéficiera du lancement de plusieurs produits, au 3e trimestre de l'exercice.

Compte tenu du rebond de l'activité attendue au 2e semestre pour Nacon et des perspectives favorables de l'activité Bigben Audio-Vidéo/Telco, le Groupe confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-2024.