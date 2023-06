Bigben Interactive : cible ajustée

(Boursier.com) — Bigben Interactive recule de 0,5% à 5,33 euros, alors que le groupe a affiché sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires de 283,5 millions d'euros, en croissance de +2,8% par rapport à l'exercice précédent. Sur la période Nacon réalise un chiffre d'affaires de 156 ME stable par rapport à l'exercice précédent. Bigben - AudioVidéo/Telco affiche un chiffre d'affaires de 127,5 ME en progression de 6,4%.

La marge brute, sous l'effet d'un mix-produits plus favorable, a atteint 127 ME, faisant ressortir une marge brute sur chiffre d'affaires en amélioration de 5,2 points à 44,8%.

L'Ebitda après IFRS2 et éléments non récurrents s'est établi à 55,4 ME en progression de 29,8%, et représente 19,5% du chiffre d'affaires.

Le résultat net est ressorti bénéficaire de 13 ME, soit 4,6% du chiffre d'affaires (10,3 ME l'exercice dernier pour 3,7% du CA).

Dividendes en nature

Au 31 mars, les capitaux propres de Bigben s'établissent à 301 ME et les disponibilités s'élèvent à 65,2 ME... L'endettement net en fin d'exercice est ressorti à 136,6 ME, en hausse de 82,9 ME. Le groupe a dû financer sur l'exercice l'acquisition de Daedalic Entertainment, en avril 2022, et a souscrit de nouveaux emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 46,5 ME afin d'accompagner sa stratégie.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement évolue favorablement et ressort à 3 ME. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 53,9 ME. Les investissements (essentiellement l'acquisition de Daedalic Entertainment et les coûts de développement des jeux) s'établissent à 117,8 ME.

Le Conseil d'Administration de Bigben Interactive a décidé de soumettre au vote de l'Assemblée générale annuelle du 21 juillet 2023 une distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence de 1 action Nacon pour 5 actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 4,25% du capital de Nacon.

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Annuelle, le détachement et la mise en paiement de la distribution en nature d'actions Nacon devraient avoir lieu dans les deux semaines suivant la date de l'Assemblée Générale Annuelle.

Perspectives affichées

Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait afficher une bonne résistance, le groupe a réaffirmé sa confiance et anticipe une croissance forte de son activité sur l'ensemble de l'exercice... Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities est passé à l''achat' malgré une cible ajustée de 7 à 6,8 euros.