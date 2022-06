Bigben Interactive : bien orienté

(Boursier.com) — Bigben Interactive grimpe de 3,8% à 16,8 euros au lendemain de sa publication annuelle. Le groupe spécialisé dans la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo vise, sur l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires de 400 ME avec un résultat opérationnel courant supérieur à 55 ME.

Cette année, Bigben Interactive devrait principalement tirer parti de la forte dynamique de croissance de son pôle Gaming et des premières synergies avec Metronic, intégré en année pleine, souligne Euroland. A plus long terme, la firme devrait pouvoir capitaliser sur la montée en puissance des synergies avec Metronic, sur la sortie de nouveaux jeux sur les prochains exercices (dont Test Drive) et de la constitution d'un back catalogue toujours plus important. Le broker est à l''achat' sur le titre avec 23 euros en ligne de mire.

Sauf à croire (comme le management) à un fort potentiel des activités Audio/Telco, la thèse d'investissement sur Bigben repose essentiellement sur la décote face à Nacon, affirme Invest Securities. Tombée aujourd'hui à 20% grâce au travail opéré par le management depuis l'IPO, elle devrait à nouveau se réduire avec la nouvelle distribution de 5,4% du capital de Nacon qui offre un rendement de près de 11% en tenant compte du dividende ordinaire. Rendement qui pourrait se prolonger, le management ayant affiché son intention de continuer ces distributions jusqu'à tomber à 50% de Nacon (vs 66% à fin août et 56% en cas de conversion des OC). L'analyste réitère son avis 'achat' tout en ajustant sa cible de 24,7 à 23 euros.