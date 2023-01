BigBen Interactive anticipe une croissance forte pour 2023-2024

(Boursier.com) — Sur 9 mois, BigBen Interactive réalise un chiffre d'affaires de 218,1 millions d'euros. Nacon Gaming enregistre un chiffre d'affaires de 118,7 ME. Notamment, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs. Bigben - Audiovideo/Telco réalise un chiffre d'affaires de 99,4 ME, en progression de +9%. Notamment, les accessoires mobiles sont en hausse de 8,5% à 75,2 ME, portés par le succès des gammes premium Force. Le secteur AudioVidéo affiche une progression de +11,1% à 24 ME, liée à l'entrée de Metronic dans le périmètre.

Perspectives

Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-2024, le groupe anticipe une croissance forte et réaffirme sa confiance dans ses perspectives du prochain exercice.