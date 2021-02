BigBen Interactive annonce le succès du placement de 87,3 ME d'obligations senior

(Boursier.com) — Bigben Interactive S.A., annonce le succès de l'offre d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon S.A. pour un montant de 87,3 millions d'euros.

Les Obligations porteront un coupon de 1,125% par an et seront remboursées à 103% de leur valeur nominale unitaire, soit un rendement à l'échéance de 1,7024% ;

Le prix d'échange initial unitaire des Obligations a été fixé à 9,60 euros, correspondant à une prime initiale de 20% par rapport au cours de référence de l'action qui correspond au prix final du placement accéléré concomitant;

Les Obligations seront garanties par un nantissement des actions Nacon, à hauteur de 200% du nombre d'actions sous-jacentes aux Obligations.

Le produit de l'émission des Obligations sera affecté au (i) financement de la croissance organique, et/ou (ii) à d'éventuelles opérations de croissance externe, et/ou (iii) au financement du programme de rachat d'actions par l'Emetteur.

Les Obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros, auront une échéance de 5 ans, porteront un intérêt de 1,125% et seront émises au pair.

À moins qu'elles n'aient été préalablement échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à échéance à un prix correspondant à 103% du nominal, sous réserve de la décision de l'Emetteur de remettre des actions de la société et, le cas échéant, un montant additionnel en numéraire.

Le prix d'échange initial unitaire des Obligations a été fixé à 9,60 euros, correspondant à une prime initiale de 20% par rapport au cours de référence de l'action qui correspond au prix final du placement concomitant d'actions existantes de la Société par les coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, afin de faciliter la mise en place de la couverture de certains souscripteurs des Obligations. Le nombre d'actions vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant a représenté environ 3 million d'actions. Une facilité de prêt-emprunts d'actions Nacon sera mise en place par l'Emetteur auprès de BNP Paribas Arbitrage SNC, une filiale de BNP Paribas SA, qui aura ensuite pour rôle de prêter ces actions aux souscripteurs désireux de couvrir leur exposition aux actions Nacon résultant des Obligations.

Les Obligations seront échangeables à partir de la Date d'Emission (incluse) jusqu'au 51ème jour ouvré avant la date d'échéance ou, en cas de remboursement anticipé au choix de l'Emetteur, le 10ème jour ouvré précédant la date de remboursement concernée. En cas d'échange, l'Émetteur aura la possibilité de verser un montant en numéraire, de remettre des actions de la Société ou une combinaison des deux. Le prix d'échange sera soumis aux ajustements usuels conformément aux modalités des Obligations.

Les Obligations pourront être remboursées avant l'échéance au gré de l'Emetteur et au gré des porteurs obligataires sous certaines conditions. En particulier, l'Emetteur aura la possibilité de rembourser la totalité, mais pas uniquement une partie, des Obligations en circulation à la Valeur de Remboursement majorée des intérêts courus non encore payés conformément aux Modalités (i) à compter du 11 mars 2024 jusqu'à la date d'échéance (exclue) si la moyenne arithmétique du produit des cours de bourse moyens pondérés par les volumes de la Société observés sur Euronext Paris et du ratio d'attribution d'actions par Obligation en vigueur (calculée sur une période de 20 jours de bourse choisis par l'Emetteur parmi les 40 jours de bourse consécutifs se terminant (et incluant) le jour de bourse qui précède la publication de l'avis de remboursement anticipé) est supérieur à 130.000 euros, ou (ii) si moins de 15% du montant nominal total des Obligations initialement émises (y compris d'éventuelles Obligations assimilables) restent en circulation.

En cas de changement de contrôle de l'Emetteur ou de la Société, de la survenance d'un événement de liquidité ou de la radiation des actions de la Société (Delisting), tout détenteur d'Obligations aura la possibilité de demander à l'Emetteur de rembourser tout ou partie de ses Obligations à la Valeur de Remboursement majorée des intérêts courus mais non payés.

A la Date d'Emission, les Obligations ne seront assorties d'aucune sûreté. L'Emetteur s'est engagé à ce que les porteurs d'Obligations bénéficient, dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendaires à compter de la Date d'Emission des Obligations, d'un nantissement d'actions Nacon représentant à tout moment 200% du nombre d'actions sous-jacentes aux Obligations. Si le nantissement n'était pas mis en place dans ce délai, tout porteur d'Obligations aurait la possibilité de demander à l'Emetteur de rembourser tout ou partie de ses Obligations au montant le plus élevé entre la (i) Valeur de Remboursement à la Date Butoir et (ii) la juste valeur (Fair Bond Value, telle que définie dans les Modalités) des Obligations, dans tous les cas majoré des intérêts courus non encore payés.

Le produit de l'émission des Obligations sera affecté au (i) financement de la croissance organique, et/ou (ii) à d'éventuelles opérations de croissance externe, et/ou (iii) au financement du programme de rachat d'actions par l'Emetteur.

A la meilleure connaissance de l'Emetteur, ses principaux actionnaires ne participeront ni à l'offre des Obligations ni au Placement Accéléré Concomitant.

Les Obligations ont été offertes par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres aux investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis d'Amérique, en vertu de la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié, ainsi qu'en dehors de l'Australie, du Canada, du Japon, de l'Afrique du Sud et de toute autre juridiction dans laquelle l'offre ou la vente des Obligations serait interdite par la loi applicable.

Le règlement-livraison de l'offre des Obligations et du Placement Accéléré Concomitant devraient avoir lieu le ou vers le 19 février 2021. Une demande d'admission sera faite pour que la cotation des Obligations sur le marché Euronext AccessTM d'Euronext à Paris ait lieu dans les 30 jours calendaires suivant la Date d'Emission.

L'Émetteur a consenti un engagement de conservation et d'abstention sur les actions Nacon qu'il détient, à compter de ce jour et pour une durée de 180 jours calendaires suivant la Date d'Emission, sous réserve des exceptions habituelles, de l'accord des coordinateurs globaux et teneurs de livre associés ou des actions mises à disposition dans le cadre du nantissement de compte-titres financiers.

Bigben détient actuellement directement 76,67% de Nacon. En cas d'échange de l'intégralité des Obligations ou d'exercice de l'option de remboursement en actions, l'Emetteur détiendra une participation directe de 66% du capital et des droits de vote de la Société.

Berenberg, BNP Paribas et TP ICAP Europe agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l'Émission et du Placement Accéléré Concomitant.